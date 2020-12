Inter, Biasin lo incorona: “Devastante”. E i tifosi sognano

Nell’Inter che centra il settimo successo consecutivo battendo il Verona c’è un giocatore che ha catturato gli occhi e i cuori di opinionisti e soprattutto tifosi nerazzurri. È Achraf Hakimi, che con la gara di ieri è diventato l’unico giocatore della serie A ad aver collezionato almeno 3 gol e 3 assist finora in campionato.

Biasin esalta Hakimi

Numeri che dimostrano l’importanza del marocchino nel gioco di Antonio Conte e ance perché Marotta abbia speso 45 milioni di euro per prelevarlo nella scorsa estate dal Real Madrid. Innamorato di Hakimi è Fabrizio Biasin, che dopo la vittoria del Bentegodi ha esaltato la prova dell’esterno: “Non è Hakimi che deve migliorare nella fase difensiva, ma i suoi avversari quando lo affrontano. Devastante”, twitta il giornalista, ricordando uno dei luoghi comuni sull’esterno di Conte, accusato di non essere un gran difensore.

Gli interisti si godono il marocchino

“Fossi nella nazionale atletica marocchina, ci farei un pensierino”, ironizza Silvio, ricordando le doti di corsa di Hakimi. “Oggi clamorosa partita”, aggiunge Alan. “Neanche gli ingegneri giapponesi hanno progettato un treno così veloce”, commenta Jack.

Duca ricorda invece le critiche dopo le prime apparizioni dell’esterno in nerazzurro: “E dire che c’era gente che rivoleva Candreva…”. Per Franco, invece, Hakimi non è neanche così male in fase passiva: “A dire la verità è migliorato in fase difensiva”.

Buckley, invece, ancora non è del tutto convinto della forza di Hakimi: “Basterebbe stare bassi per annullarlo. Certo, se gli dai spazio è forte”. “E secondo te gli avversari non ci hanno pensato?”, ribatte Giuseppe.

SPORTEVAI | 24-12-2020 09:41