Billie Jean King Cup: è la Russia la prima finalista

05-11-2021 18:01

Giornata di semifinali di Billie Jean King Cup a Praga e nella prima la Russia batte gli Stati Uniti per 2-1 conquistandosi la finale principalmente grazie a Liudmila Samsonova. La tennista nata a Olenegorsk, che compirà 23 anni l’11 novembre, ha rappresentato l’Italia dal 2014 al 2018, quando è tornata con la madrepatria, e quest’anno è fresca di best ranking, numero 40 del mondo.

Oggi Liuda ha prima battuto la campionessa degli US Open 2017 Sloane Stephens per 1-6 6-4 6-3, poi, dopo che la connazionale Anastasiya Pavlyuchenkova, finalista dell’ultimo Roland Garros, è stata sconfitta da Danielle Collins per 6-7 7-6 6-2, ha regalato il punto decisivo alla Russia nel doppio in coppia con Veronika Kudermetova, battendo con un doppio 6-3 6-3 Shelby Rogers e Coco Vandeweghe. La seconda finalista uscirà dalla sfida tra Australia e Svizzera.

