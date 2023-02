Binaghi si coccola l'Italia del tennis: “Abbiamo i migliori giovani”

Il presidente della Federazione: “Sinner ha la stoffa da campione, in ottica Davis siamo contenti anche per i successi del doppio”

21-02-2023 15:17

A presentare il Challenger 175 in programma dall’1 al 7 marzo, il Sardegna Open 2023, c’era anche il presidente della Federtennis, Angelo Binaghi, che ha parlato diffusamente del movimento italiano: “Il tennis italiano è in buona salute, Sinner conferma di avere la stoffa del campione, ma in ottica Davis ci fa piacere anche la vittoria a Buenos Aires di Bolelli e Fognini in doppio. Credo che nessuno possa mettere in dubbio che abbiamo i migliori giovani al mondo. Se ci assiste la salute, i risultati non possono che arrivare. Anche in Coppa Davis se si considera da quanto tempo stiamo aspettando questo trofeo“.