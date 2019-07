Binotto: "C'è quasi rammarico per Vettel"

Il team principal della Ferrari Mattia Binotto ha commentato soddisfatto il secondo posto di Sebastian Vettel in Germania: "Devo dire che avendo visto la gara c'è quasi un po' di rammarico per Sebastian Vettel. Ha fatto una bellissima gara, è un'iniezione di fiducia per lui".

"Fondamentale per Vettel aver fatto questo secondo posto davanti al suo pubblico. Leclerc? Quando Charles si ritira da secondo in quel momento fa male, ci siamo guardati negli occhi ed è consapevole di quanto sia stata un'occasione mancata perché stava facendo qualcosa di straordinario. Oggi abbiamo comunque visto una squadra unita".

"La macchina andava bene indipendentemente da chi fosse il pilota, abbiamo avuto un bel riscontro sul bagnato e poi nel finale sull'asciutto. Gli alti e bassi capitano a tutti i team, le macchine si comportano in modo diverso in base alle situazioni. Fra una settimana si torna in Ungheria e ci saranno condizioni diverse", le parole a Sky.

SPORTAL.IT | 28-07-2019 17:57