BJK Cup, Garbin va all’attacco: “In Italia il ruolo della donna non si è affermato”. Sui social spopola la festa di Trevisan

La capitana della squadra femminile mette in evidenza i problemi che devono affrontare le donne nella società italiana. Trevisan “brilla” in un video: “Tutta colpa di Paolini”

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Non solo festeggiamenti, la vittoria dell’Italia nella Billie Jean King Cup offre anche la possibilità di uno spunto di riflessione: quello della capitana Tathiana Garbin approfitta dello spazio che le viene concesso per portare avanti anche una battaglia per il ruolo della donna, non solo nello sport, ma anche nella società.

L’attacco di Tathiana Garbin

La capitana dell’Italia, Tathiana Garbin, è una delle donne simbolo della vittoria azzurra nella Billie Jean King Cup. Sotto la sua guida la nazionale è passata dalla serie C alla finale dello scorso anno e al trionfo in questa stagione. Ma Garbin nel corso di un’intervista a La Stampa analizza anche aspetti che vanno al di là del campo da tennis: “Purtroppo viviamo in una società patriarcale e non solo nello sport, il ruolo della donna non si è mai affermato. Per questo l’esempio di giovani donne che ce l’hanno fatta e hanno salario elevato è importante per le nuove generazioni. In Italia siamo ancora indietro, è una lotta che va continuata”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Una battaglia che però viene portata avanti e con successo nel tennis: “Grazie agli sponsor sia in Davis che in Billie Jean King Cup c’è lo stesso prize money come avviene negli slam, nei Masters 1000 ci stiamo arrivando ma il problema vero è a livelli più bassi. La nostra federazione sta accanto alle ragazze, in altre nazioni ci sono giocatrici che non possono permettersi lo stesso percorso”.

Il retroscena su Malaga

La squadra femminile è tornata a casa dopo il successo, ora tocca a quella maschile che domani scende in campo per la semifinale di Davis contro l’Australia. E nei giorni insieme in Spagna le due formazioni si sono supportate a vicenda: “Eravamo in due lounge vicine, i maschi venivano da noi per giocare alla Playstation o a rubarci la cioccolata che da loro non c’era. Si conoscono da quando erano bambini, ci sono dei rapporti umani straordinari. Tra di loro si aiutano e c’è una grande intesa con tante battute”.

Trevisan, idolo social

La grande festa azzurra di Malaga delle ragazze: Jasmine Paolini, Sara Errani, Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e Martina Trevisan hanno festeggiato alla grande il trionfo nella competizione che si è conclusa in Spagna. E sui social spopola il video girato da Jasmine Paolini e pubblicato come storia sulla sua pagine Instagram con Trevisan davvero scatenata tra le strade di Malaga, magari di mezzo c’è anche qualche meritato bicchiere e Martina non riesce a contenere le risate con Lucia Bronzetti che la deve sostenere. Il video diventare virale sui social e Martina scherza: “Jasmine, questa me la paghi”.