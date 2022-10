Blind (Ajax): "Ko tosto col Napoli, non siamo dove vorremmo essere

05-10-2022 13:08

Daley Blind estremamente deluso, e non potrebbe essere altrimenti, dopo il pesantissimo e storico 1-6 patito dal suo Ajax contro il Napoli nel match valevole per la terza giornata del gruppo A di Champions League 2022-2023. Il difensore dei Lancieri ha dichiarato, ai microfoni di beIN Sports: “Questo è un ko tosto e mostra che non siamo dove vogliamo essere“.

L’ex Manchester United ha quindi aggiunto: “Abbiamo ancora tre partite da disputare, ma siamo assolutamente consapevoli che non sarà facile. Dobbiamo migliorare. Questa è l’unica maniera possibile per rialzarci“.