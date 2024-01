Bobo tv, Adani pronto a ripartire senza Vieri, l'annuncio social: stiamo tornando

L'opinionista Rai chiude l'anno con un video in cui invita tutti a ululare contro le ingiustizie, si avvicina il ritorno n tv con Cassano e Ventola

01-01-2024 10:19

“Volevo comunicarvi che da stasera ci sono solo io alla Bobo tv”. Era il 3 novembre del 2023 quando, in apertura della sua ultima diretta su Twitch, Christian Vieri annunciò l’interruzione della collaborazione con gli ex calciatori Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola nell’ambito della Bobo tv, la trasmissione nata durante la pandemia sui social e arrivata fino alla Rai. Da quel giorno si sono susseguite illazioni, accuse, Tapiri d’oro, ipotesi e veleni per una rottura inattesa.

La Bobo-tv era diventata una trasmissione cult

Da programma di nicchia la Bobo tv aveva conquistato tutti ma dal format iniziale, fatto con racconti, aneddoti e interviste ai campioni del passato – da Alessandro Del Piero a Javier Zanetti, da Francesco Totti ad Alessandro Nesta – si era passati ultimamente a uno show a quattro un po’ ripetitivo.

Bobo tv, i motivi della rottura

La Bobo tv era arrivata a sbarcare in Rai con uno Speciale Qatar che andava in onda in seguito alle partite della giornata ma le divergenze di opinioni sulla conduzione da parte di Vieri nei confronti degli altri protagonisti avevano portato al divorzio, con la decisione di Vieri di tornare alle origini e di condurre da solo invitando di volta in volta ospiti diversi.

E gli altri? Da Cassano ad Adani sono stati parecchi gli interventi via social in questi mesi per tornare sulla vicenda ma ora sembra che siano pronti per prendere il largo con una trasmissione in proprio. Lo fa capire una delle stories postate da Adani.

L’annuncio di Adani sui social

A poche ore dalla fine del 2023, l’ex giocatore di Inter, Fiorentina e Brescia ha postato una stories nella quale lo si vede inquadrato in primo piano e quando parte il video Adani dice: “Oggi ultimo giorno dell’anno, io vi invito a ululare: ululate contro le invidie, le ingiustizie, le cattiverie, le meschinità, le falsità, le prepotenze, le superficialità, contro il servilismo, i vili, i meschini, i subdoli, i pusillamini, invidiosi, cattivi, disonesti, ululati loro che alle porte del 2024: stiamo tornando”.

Pochi secondi dopo partono le note di una canzone di Michael Jackson e in quel momento Adani si mette una maschera che raffigura un lupo ed ulula, proprio come i lupi, aggiungendo: “Non ci fermiamo più”. Successivamente ha invitato i suoi follower a inviargli video di ululati. Quel messaggio “stiamo tornando” lascia intendere che presto avremo nuove sorprese.