Bologna, Bigon spiega il mancato arrivo di Niang

Il ds del Bologna Bigon a Sky ha parlato del mancato arrivo di Niang: “Negli ultimi giorni di mercato sembrava che con Niang ci fosse la possibilità di chiudere ma per le scelte personali del ragazzo non si è chiuso il transfer. Quello di gennaio è un mercato di riparazione e io avevo poco da riparare in questa squadra. Poi tireremo le somme a fine anno”.

“La squadra quest’anno ha sbagliato dal punto di vista dell’atteggiamento poche partite, ha raccolto un po’ meno, larga parte del girone di andata con tanti assenti. Il percorso è avviato, i conti andranno fatti alla fine. La squadra ha valori sia tecnici che morali, e’ coesa e compatta e la citta’ le e’ vicina. E’ una squadra in fase di crescita che sta prendendo il via, anche se sara’ sempre il calcio a dare la risposta”.

OMNISPORT | 12-02-2021 21:17