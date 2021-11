Bologna: Lorenzo De Silvestri fuori tre settimane

10-11-2021 18:29

Grosso guaio per il Bologna che perde per tre settimane Lorenzo De Silvestri, difensore che nelle prima dodici giornate di Serie A era sempre partito titolare. Come riporta una nota della società rossoblu, gli esami a cui è stato sottoposto il 33enne nativo di Roma hanno evidenziato una lesione di primo grado del semimembranoso della coscia destra. Salterà quindo la sfida contro il Venezia alla ripresa del campionato e quella contro lo Spezia ed è a forte rischio anche quella contro la Roma di mercoledì 1 dicembre.

OMNISPORT