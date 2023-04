Bologna-Milan, tifosi rossoneri scatenati: nel mirino turnover, CdK e Var

Quante critiche per la prova della squadra di Pioli ma la polemica maggiore è contro gli arbitri

15-04-2023 16:55

Nella sua lunga carriera ha vissuto da inviato importanti eventi come i Giochi Olimpici, i Giochi del Mediterraneo e gli Europei di Calcio. Ha collaborato con importanti agenzie di stampa e quotidiani nazionali. Se fosse un calciatore, sarebbe sicuramente l’uomo d’ordine (e il capitano in pectore). Per Virgilio Sport cura specialmente la sezione dedicata al Calcio

Quando si sono visti sotto dopo mezzo minuto hanno temuto il tracollo totale: c’era già alla vigilia un pizzico di scetticismo sulla scelta talebana di Pioli di lasciare fuori tutti i titolari, conservati per la gara di Champions col Napoli, ma i tifosi del Milan sono rimasti sotto choc nel vedere l’approccio choc al Dall’Ara. Il dubbio resta anche a fine partita ma fioccano le polemiche.

Bologna-Milan, sotto accusa le scelte di Pioli

Viste le prestazioni deludenti di troppi rossoneri ecco le critiche fioccare sul web: “A prescindere da come finirà la stagione, pessima gestione della rosa di Pioli”, oppure: “Pioli pensa di arrivare in Champions l’anno prossimo vincendola e non arrivando quarti. Tutto matto” e ancora: “Ecco cosa succede a fare i turnover totali by Stefano Pioli”

Bologna-Milan, bocciatura solenne per De Ketelaere

Doveva essere la grande occasione per chi gioca poco e in particolare di De Ketelaere ma il belga ancora una volta non ha inciso: “Mamma mia che bidone CDK, non scatta, non dribbla è più lento di una vecchietta in carrozzina, non fa niente…NIENTE” e poi: “secondo me De K è un infiltrato pagato da qualche altra squadra con l’obiettivo di farci fallire, altrimenti non si spiega”

C’è chi osserva: “De Ketelaere sembra Daniel Maldini, dico proprio come tipo di giocatore (almeno per quel poco che sta mostrando). A quel punto, era meglio tenere Daniel Maldini”

Bologna-Milan, le accuse al Var

Il Milan ha protestato per un fallo in area su Rebic ma non è stato l’unico episodio a scatenare la rabbia dei tifosi rossoneri: “Tolgono (giustamente) un calcio d’angolo via auricolare al Milan ma non segnalano un rigore? Ma sono del mestiere questi?” e poi: “Il var per cambiare i calci d’angolo ci sta,per i rigori del milan si spegne” e infine: “VAR sul goal e sul rigore no. VAR su un calcio d’angolo assegnato al Milan che non c’era si. Ormai siamo alle comiche”. Le polemiche maggiori per un mani in area di Lucumi: “Ma per noi i rigori non sono contemplati?” e infine: “Con il VAR non vedere un rigore del genere significa solo una cosa..MALAFEDE