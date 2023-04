Bologna, Motta: “Con il Milan serve umiltà e consapevolezza”

A tre giorni dalla sfida con i rossoneri, il tecnico bolognese non sente le pressioni nonostante l’ottimo momento, e scrive la “ricetta” per poter continuare a fare bene.

13-04-2023 16:36

Il Milan chiama, Thiago Motta, ed il suo Bologna, vogliono rispondere presente. Dopo la vittoria con l’Atalanta i rossoblù sono pronti ad affrontare nel modo giusto un altro ostacolo importante, anche perché l’ottavo posto ed i 37 punti in 23 partite danno forza ed energia.

“Non mi stancherò mai di ripetere che serve umiltà, contro il Milan ma contro chiunque, e poi serve consapevolezza dei nostri mezzi”. “Battere l’Atalanta non significa avere pressioni ulteriori ma significa avere ancora più voglia di fare bene soprattutto con le grandi squadre che si giocano la Champions”.

Infine: “È vero che ci divertiamo ed è vero che questo collettivo viaggia nella stessa direzione, cerchiamo di fare calcio, contro il Milan sarà una gara bellissima per avversario, per il momento e per lo Stadio pieno”.