18-08-2022 16:00

La ricerca dell’attaccante adatto per rinforzare la rosa di Sinisa Mihajlovic continua. Il Bologna si sta parecchio rimboccando le maniche nelle ultime ore di calciomercato, avendo di fatto chiuso da pochissimo gli arrivi di Sosa e Lucumì. Il prossimo obiettivo della dirigenza rossoblù è un attaccante da aggiungere alla batteria a disposizione del tecnico serbo.

L’ultimo nome è una vecchia conoscenza del nostro campionato: si tratta di Fabio Borini, esterno classe 1991 da due stagioni emigrato in Turchia, dove milita nel Karagumruk agli ordini di Andrea Pirlo. Con il club turco 40 presenze e 12 reti, ma il richiamo di casa può essere convincente, soprattutto di Bologna dove Borini ha mosso i primi passi della propria carriera prima di volare in Inghilterra dove si è consacrato nel calcio dei grandi. Un po’ come una perfetta chiusura del cerchio, adesso il Bologna si è fatto sotto per tastare il terreno sulla fattibilità dell’operazione. Contatti avviati sia con il calciatore che con il Karagumruk.

