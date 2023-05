Bologna, Sansone a DAZN: “Grazie ai compagni sono rientrato bene”

L’autore del gol contro la Cremonese prosegue ai microfoni di DAZN: “Abbiamo onorato la partita, l’ottavo posto possibile ma dobbiamo cercare di vincere le ultime due partite"

20-05-2023 19:13

A commentare il successo del Bologna contro la Cremonese, ai microfoni di DAZN, è stato l’autore del definitivo quinto gol del Bologna Nicola Sansone.

Ecco le dichiarazioni del numero 10 della squadra rossoblù: “Bellissima emozione, bello festeggiare con una vittoria. Ero da tanto fuori, sono rientrato bene anche grazie ai compagni. Sono cresciuto molto, mi piace fare l’attaccante e ho migliorato davanti alla porta. Per rispettare anche la Cremonese non abbiamo fatto tacchi o altro, abbiamo onorato la partita. L’ottavo posto possibile, dobbiamo cercare di vincere le ultime due partite”.

In chiusura, un commento sulla prossima gara contro il Napoli: ”E’ come le altre, proveremo a vincere l’ultima in casa”.