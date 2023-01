Bologna, Thiago Motta: "Mi aspetto la miglior Cremonese"

22-01-2023 17:10

Il tecnico del Bologna Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Cremonese.

Il Bologna è rimasto imbattuto in tutte le ultime sei sfide contro la Cremonese tra Serie A, B e Coppa Italia: due successi (entrambi nella coppa nazionale) e quattro pareggi (tutti in cadetteria); la più recente sfida nel parziale è un 2-2 del 6 maggio 2006 in Serie B (gol di Carparelli e Dedic per i grigiorossi, doppietta di Marazzina per i rossoblù).

Queste le parole del tecnico felsineo, che si concentra prima sui singoli:

“Barrow si sta riprendendo anche se non è ancora in condizione. Domani metteremo in campo la squadra migliore per affrontare la Cremonese. Zirkzee sa cosa voglio per farlo giocare. Arnautovic è ancora indisponibile, non si sta ancora allenando in gruppo. Orsolini a sinistra è un esperimento? No, è mancino quindi può giocare in quella posizione. Con lui possiamo pensare di muoverlo nei due lati del campo, un giocatore del suo livello deve essere in grado di fare entrambi i ruoli”.

Una parola poi anche sulla prossima partita:

“Dopo la grande partita di Napoli mi aspetto la miglior Cremonese. Credo che dal punto di vista motivazionale saranno al massimo. Sono una buona squadra e ci aspetta una partita difficile”.