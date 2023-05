Bologna, Thiago Motta soddisfatto

Il tecnico rossoblu: "Il mio Bologna è cresciuto molto, c'è stato impegno e compattezza".

08-05-2023 23:21

La vittoria manca da qualche partita, ma Thiago Motta non lesina i complimenti alla squadra: “Ogni partita fa storia a sé, il Sassuolo cerca di confrontarsi sul possesso e sulla fase offensiva e abbiamo cercato di muoverci in avanti; a volte siamo stati bravi, altre meno e si è dovuto cercare compattezza. Il Bologna è cresciuto, anche se il bilancio si fa alla fine: per il futuro la dirigenza lavorerà ai rinforzi; i ragazzi si sono impegnati e adesso ci aspetta una Roma motivata e con entusiasmo. A questo punto della stagione impegni come quelli di Europa League sono più importanti che giocare in settimana. Arnautovic? Vive un anno difficile a causa degli infortuni, si deve inserire nel gruppo. Come finirà il derby? Non ci sono favorite”.