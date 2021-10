Bologna, Vignato: "Sarebbe bello giocare con mio fratello"

Emanuel Vignato, giovanissimo trequartista del Bologna, spiega dalle pagine del Corriere dello Sport la scelta di accasarsi coi Feslinei in questa fase della propria breve carriera nonostante l’interesse nei suoi confronti di grandi club internazionali come Bayern e Barca:

“Quando ti seguono certi club a livello internazionale, normale e giusto che la testa giri un po’ e a livello personale l’orgoglio sia tanto. Ma più giusto ancora scegliere nel modo più funzionale alla propria carriera in quel momento. Bologna era ed è la scelta giusta. Noi siamo fatti così…”.

Una battuta anche sul fratello Samuel Vignato, che ha compiuto una scelta simile ed è andato al Monza, club che può garantirgli un minutaggio maggiore:

“Ho capito la sua scelta e in questo momento per lui contava andare dove sarebbe stato più facile trovarsi uno spazio in cui crescere. Quindi Monza. Ma non è detto che in futuro… Lui lo sa che a me piacerebbe tanto giocare insieme qui. Ma devo aspettare il momento che sarà più congeniale a lui. E vedremo se poi dovesse coincidere con le esigenze del Bologna”.

OMNISPORT | 10-10-2021 14:42