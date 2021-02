Boniek voleva le botte tra Ibra e Lukaku: E vi dico chi vinceva

E’ passata quasi una settimana ma l’immagine di Ibrahimovic e Lukaku che si sfidano come le testuggini e si insultano violentemente non è stata ancora cancellata nell’immaginario collettivo. Vani i tentativi di coloro che vorrebbero ridimensionare la vicenda con l’etichetta salvatutti di “sono cose di calcio”. In attesa che la Procura Federale decida se intervenire o meno sulla scorta degli audio diffusi in questi giorni, con possibile maxisqualifica dopo che il Giudice Sportivo ha applicato il regolamento sulla base del referto di Valeri, c’è chi provoca in maniera maliziosa.

Boniek voleva che si prendessero a pugni

Si tratta di Zibì Boniek. L’ex “bello di notte”, in collegamento con la Domenica sportiva, si inserisce nel dibattito con una cruda provocazione: “A me dispiace che li abbiano fermati, volevo vedere che se le davano di santa ragione. E ho il dubbio che avrebbe vinto Lukaku“.

Poi aggiunge: “E’ chiaro che erano da espellere, però fa parte del calcio. Da noi c’era il sottopassaggio, che oggi non esiste più, lì ce ne dicevamo di tutti i colori e ci aspettavamo per chiarire faccia a faccia Non mi aspettavo questa scenata né da Ibrahimovic né da Lukaku”.

Tardelli indignato: come si fa a non caccarli?

Negli studi della Ds anche Marco Tardelli che invece contesta la versione dell’ex arbitro Massimiliano Saccani. Vani i tentativi di Saccani di spiegare che a norma di regolamento Valeri non poteva fare diversamente e che era giusta la sola ammonizione per entrambi: “Non c’era bisogno che sentisse le parole, bastava vedere i gesti, doveva cacciarli”.

I tifosi replicano a Tardelli

Su twitter i tifosi rispondono a Tardelli ” se lo stadio fosse stato pieno avrebbe generato scontri tra tifosi. Si vuole educare il pubblico? Si educhino I giocatori, espulsi, due mesi fuori e via!!! Preciso, sono un tifoso milanista, così evitiamo commenti beceri!!” o anche: ” se lo stadio fosse stato pieno avrebbe generato scontri tra tifosi. Si vuole educare il pubblico? Si educhino I giocatori, espulsi, due mesi fuori e via!!! Preciso, sono un tifoso milanista, così evitiamo commenti beceri!!” e infine: Proprio lui a fare il moralista, forse non si ricorda più di tutto ciò che di “buono” ha fatto durante la sua carriera”.

SPORTEVAI | 01-02-2021 09:31