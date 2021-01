Da Ibra-Lukaku a Maldini-Marotta: social scatenati

In attesa del possibile intervento della Procura Federale, che potrebbe prendere severi provvedimenti nei confronti di Ibrahimovic e Lukaku per l’indegna rissa nel derby di coppa Italia, l’attenzione si è spostata dai due bomber ai dirigenti di Milan e Inter che ieri hanno commentato la vicenda.

Maldini attacca Lukaku e difende Ibra

Maldini ha detto che il Milan è pronto a difendere in ogni modo il suo giocatore, che il razzismo non ha nulla a che vedere con Ibra, accusando invece Lukaku: “Io credo che comunque abbia difeso i suoi compagni che sono stati aggrediti da Lukaku senza ragione.

Marotta parla di giocatori da educare

La risposta di Marotta non si è fatta attendere: “Le immagini sono sotto gli occhi di tutti. Conoscendo Lukaku posso dire che non è una persona aggressiva ma non è stato uno spot positivo per il calcio. Noi dirigenti abbiamo l’obbligo di educare i tesserati ad evitare questi comportamenti”

I tifosi si schierano sui social

Fioccano le reazioni su twitter e i più accesi sono i milanisti: “Però le scenate di Conte e Oriali con l’Udinese (e anche Samp per il secondo)? Lukaku che reagisce come un pazzo per una spallata di gioco? (Theo ne prese una simile poco prima). Reagire come dei pazzi per ogni contrasto? Li invece tutto bene, non vanno educati i tesserati” o anche: “A differenza di Marotta che fa il moralista, Maldini ha giocato 35 anni a calcio e sa quello che accade durante le partite. Detto ciò, le immagini dicono che è stato Lukaku il primo ad avere atteggiamenti aggressivi e che Ibra è intervenuto a provocarlo solo dopo”.

Infine la chiosa: “Maldini ha vissuto più tempo della sua vita in campo che fuori, non deve arrivare Marotta a fare il moralista e raccontare un calcio che non è mai esistito. Le immagini dicono che è Lukaku il primo ad avere atteggiamenti aggressivi, prima che Ibra intervenga provocandolo”.

SPORTEVAI | 31-01-2021 10:10