Bono Vox a Napoli con la sciarpa azzurra: "Sono allergico solo alla Juventus". I social si spaccano

Tifosi divisi sulla presunta battuta del cantante degli U2 in questi giorni a Napoli, campione d'Italia

11-05-2023 16:04

Dopo l’incontro con Papa Francesco, Bono Vox ha intrapreso la via che lo ha condotto a Napoli accolto, abbracciato, inglobato in una metropoli che si riconosce sono nella propria storia e nella sua unicità. Ha indossato la sciarpa del Napoli, cenato da Mimì alla ferrovia, celebrato un 63esimo compleanno che ha coinciso con l’interpretazione di classici della canzone partenopea.

Capolavori come “Torna a Surriento”, “O sole mio” ed “Era de maggio” che ha cantato per unire i commensali in una serata che ha voluto cristallizzare con una frase, che sta divenendo una autentica battuta da tifoso partecipe, ironico e tagliente. Perfettamente incuneato in questo frammento di storia del terzo scudetto del Napoli.

Bono Vox a Napoli

Bono Vox festeggia 63 anni nel cuore della città, in un ristorante celebre per i napoletani ma anche per quanti amano entrare nelle viscere della cucina partenopea: si trova al ristorante Mimì alla ferrovia, al piano superiore del rinomato ristorante di via Alfonso D’Aragona.

Canta, mangia e beve, sorseggiando con gusto e assaggiando quei piatti che sono il meglio dell’offerta della carta.

“Ha degustato tutte le tipicità locali e i piatti della tradizione di Mimì alla ferrovia : treccione di mozzarella di bufala, ricottina con confettura di pomodoro, Peperone ‘mbuttunato, friarielli, scarola con olive e capperi.

E poi a seguire spaghetti con vongole veraci e candele alla genovese. E per concludere babà e pastiera napoletana”, si legge nel post che suggella l’unione con il cantante irlandese, sull’account Instagram di Mimì.

Allergico alla Juventus

Che aggiunge un dettaglio che ha suscitato l’entusiasmo anche nelle piazze virtuali che hanno condiviso e esaltato lo spirito filopartenopeo, spallettiano forse, che Bono Vox ha dimostrato indossando la sciarpa del Napoli e non solo.

“E quando gli abbiamo chiesto se avesse intolleranze o allergie, ha risposto: “ I’m only allergic to Juventus”!!!!

Forza Napoli Sempre!!!!”, la chiosa del post che ha esaltato i sostenitori azzurri anche sui social.

Social spaccati: napoletani e juventini contrapposti

Un accattivante stratagemma del cantante degli U2, per aggiudicarsi maggiore simpatia – se possibile – nei suoi riguardi? Mera insofferenza ai colori bianconeri? I tifosi sono spaccati sui social e palesano, soprattutto su twitter, le loro personali opinioni su autenticità della battuta, stile e tempismo.

Angelo Forgione (personaggio celebre non solo sui social) ha fissato il momento in un tweet che ha suscitato anche le reazioni, polemiche, dei sostenitori della Juventus: “#BonoVox sa che #Napoli è la capitale della sartoria maschile:

“You are the best dressed in Europe”.

E a cena da Mimì per festeggiare il suo compleanno con le specialità della cucina napoletana, garantisce di non avere intolleranze, tranne una:

“I’m only allergic to #Juventus!””.

SonoIoSoneMe scrive: “Ma ora i Guventini fan degli U2 dopo che BonoVox ha comunicato “I’m only allergicc to Juventus” faranno richiesta di rimborso per tutti i concerti visti”. Alcuni hano contestato la versione riportata da Mimì sul suo profilo Instagram e hanno provveduto a innescare una polemica alquanto cinica. DragonJ è tra i più popolari, tra i critici della frase attribuita a Bono: “Un cantante finito, che vive dei successi degli anni ’90…non metta più piede a Torino”.

