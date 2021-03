Bonucci e Chiellini, il web si scatena: "la solita storia"

L’Italia vince la prima partita sulla strada che porta ai Mondiali del Qatar 2022. E lo ha fatto con un clean sheet che fa sempre bene al morale del gruppo. Protagonisti in campo, ancora una volta, loro due, Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci inossidabili centrali al centro della retroguardia messa in campo da Mancini a protezione di Donnarumma. Con buon esito visto il risultato finale. Eppure c’è chi storce il naso, sul web soprattutto, tra tifosi della Juventus e non, nel vedere sempre “quei due” in difesa, per vari motivi, ma con un concetto unico.

Bonucci e Chiellini inseparabili dal bianconero all’azzurro

Ieri Leo Bonucci ha festeggiato la 100sima presenza in azzurro, peraltro con una scarpa speciale. Il centrale della Juve, ex Milan per una sola stagione, è l’ottavo giocatore ad entrare nella speciale classifica dei cosiddetti ‘centenari’ azzurri alle spalle di Buffon (primatista assoluto con 176 presenze), Cannavaro (136), Maldini (126), De Rossi (117), Pirlo (116) e Dino Zoff (112).

Al settimo posto di questa speciale classifica dei più presenti in azzurro c’è il “gemello” maggiore in bianconero, ma anche in azzurro, Giorgio Chiellini che ieri ha strappato la presenza numero 106 con la maglia della nazionale. Un record importante per entrambi di cui da una parte non sembra riuscire a fare a meno Mancini, al di là dei vari Acerbi, Romagnoli, e dall’altra parte, pare essere irrinunciabile per i due giocatori “innamorati” della maglia azzurra.

Juventus, sempre titolari: tifosi sul piede di guerra

Eppure, come detto, sono in tanti ad aver storto il naso dinnanzi alla titolarità dei due centrali della Juventus. In gran parte sono i tifosi proprio della Vecchia Signora che mal sopportano il fatto che i due giocatori, oramai in là con l’età, soprattutto Chiellini, siano costretti a fare gli straordinari in azzurro. A molti ha dato fastidio che proprio Chiellini non abbia giocato molte delle ultime partite con la Juve, Cagliari a parte, e sia stato schierato subito titolare da Mancini: “Ci servivi in coppa…per me ti puoi ritirare” scrive un tifoso arrabbiato ricordando l’assenza di Chiellini col Porto.

Qualcuno ci va anche sul pesante: “E allora resta in azzurro no? Tanto negli ultimi anni hai fatto più infermeria che campo no? E dovresti in futuro essere dirigente?? Anche no grazie. Resta in azzurro, fai carriera dirigenziale lì e a giugno saluta la Juve che ci fai più bella figura” o ancora peggio “Emozionante fare 30 partite con la Juve in 3 anni e prendere 300 K al mese dal club tutti i mesi lo stesso. Mi raccomando, non ti vergognare a rinnovare per la prossima stagione. I soldi servono a tutti”.

SPORTEVAI | 26-03-2021 09:12