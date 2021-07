Bonucci su Morata: "Uno dei migliori attaccanti al mondo"

Intervenuto in conferenza stampa a fianco del ct Roberto Mancini, il difensore Leonardo Bonucci ha parlato in vista della sfida contro l’Italia. Domanda d’obbligo riguardo ad Alvaro Morata, suo compagno di squadra alla Juventus e suo primo avversario nel match di Wembley:​ “Alvaro è un amico, a Torino spesso stiamo insieme. Mi ha colpito molto quello che ha subito e tutti subiamo. Io ci sono passato, so cosa significa leggere e sentire certe cose. Alvaro è un ragazzo squisito, un grande padre, un ottimo amico e un grande calciatore. Uno dei migliori centravanti del mondo e fortunatamente durante la stagione è mio compagno”.

Inevitabile il paragone con Romelu Lukaku, attaccante appena affrontato nella sfida contro il Belgio. Bonucci dice la sua sui due centravanti: “Sono due grandissimi attaccanti. Quando arrivi a questi turni gli avversari sono tutti forti. Alvaro ha caratteristiche diverse da Lukaku e noi dovremo fare attenzione ai dettagli per portare a casa il risultato”.

Si annuncia quindi un duello di fuoco, tra due giocatori che si conoscono bene e quindi faranno di tutto per sfruttare ogni singolo punto debole dell’avversario.

