Borgato: “Pogacar in salita potrebbe sentire dolore”

Lo sloveno è il favorito per il Tour insieme a Vingegaard. Da verificare però le condizioni in gara dopo la frattura al polso

28-06-2023 08:25

Ancora un Tour de France caratterizzato dal duello tra Pogacar e Vingegaard. È questo il pronostico di Giada Borgato, commentatrice tecnica di RaiSport, rilasciato a Sport2Day. “Loro sono i più forti del momento nelle corse a tappe come abbiamo visto negli ultimi 2 anni – ha affermato –. Importante capire quale sarà il livello di Pogacar dopo il brutto infortunio che lo ha tenuto fermo a lungo. La frattura al polso ti debilita e ti limita e in salita potrebbe sentire dolore”. Ma non saranno gli unici protagonisti della corsa francese. Secondo la commentatrice tecnica di RaiSport sono soprattutto due sono i nomi a cui prestare attenzione per il ruolo di terzo incomodo: “Ci può provare Carapaz, oppure Hindley che ha saltato il Giro per fare il Tour, poi i francesi che giocano in casa e ci tengono a fare bene”.