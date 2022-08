Borussia Dortmund: Haller torna ad allenarsi. Obiettivo rientrare nel 2023

17-08-2022 13:19

Sébastien Haller, il giocatore del Borussia Dortmund a cui è stato diagnosticato un tumore maligno ai testicoli, torna ad allenarsi. Il suo obiettivo, a quanto apprende, è quello di rientrare in campo a inizio 2023.

Priscilla, la moglie, nelle scorse ore ha pubblicato una storia su Instagram nella quale si vede il 28enne attaccante francese allenarsi nella sua palestra personale a casa. Indossando la divisa del Dortmund l’attaccante si mostra sorridente e concentrato.

Due settimane fa, durante la presentazione della squadra tedesca, Haller ha voluto partecipare girando un video: “Ciao a tutti. Come sapete non posso essere presente oggi. Apprezzo molto il vostro sostegno, non vedo l’ora di giocare davanti a voi e al muro giallo. Mi auguro che la stagione possa cominciare al meglio, io seguirò le partite! Vi auguro il meglio”