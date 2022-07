Botta e risposta tra Inter e Lautaro: il messaggio dell'argentino

03-07-2022 16:00

A Lautaro Martinez è bastata una risposta su Instagram per spazzare via tutte le voci di mercato e di cessione che lo riguardano. Niente riposo, niente vacanze: il Toro vuole solo restare all’Inter.

Inter: Lautaro vuole solo i nerazzurri

E l’attaccante argentino ha tutte le ragioni per pensarla così, dato che è appena tornato in nerazzurro Romelu Lukaku, col quale due stagioni fa fece letteralmente impazzire i tifosi dell’Inter e i due, insieme, segnarono 41 gol in Serie A, 24 il belga e 17 il sudamericano, portando i nerazzurri alla conquista di uno scudetto che mancava da undici anni e che quest’anno Lautaro, dopo la vittoria del Milan, sembra fermamente intenzionato a riprendersi anche se non c’è più sulla panchina il tecnico di allora, Antonio Conte, ma c’è comunque un Simone Inzaghi che quest’anno si è portato a casa Supercoppa italiana e Coppa Italia, sempre ai danni della Juventus.

Inter, Lautaro: “Manca poco, un altro anno insieme!”

Ma dicevamo: Lautaro vuole restare e l’assist per gridarlo a tutto il mondo glielo fornisce la stessa società nerazzurra, pubblicando una sua foto su Instagram con questa didascalia: “Pov (punto di vista, ndr): quando ti sei appena ricordato che l’inizio della stagione è lontano poco più di un mese”. Puntuale arriva la risposta di Lautaro: “Manca poco, un altro anno insieme! #ForzaInter”.

Inter: l’ipotesi Dybala si allontana e riavvicina Lautaro

Insomma, un messaggio reciproco chiaro: sia la società sia il calciatore vogliono continuare un matrimonio che dura ormai da quattro stagioni e che, oltre che dal ritorno di Lukaku e dagli arrivi di Kristjan Asllani, André Onana e Henrikh Mkhitaryan, potrebbe essere ulteriormente impreziosito da quello di Paulo Dybala, anche se il ritorno di Big Rom ha notevolmente raffreddato la pista per La Joya, ora più indirizzato verso il Milan, oltre che corteggiato da altri club come il PSG. Ma paradossalmente il dissolversi dell’affare Dybala blinderebbe ulteriormente Lautaro all’Inter.

