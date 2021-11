Bottas: "Messico? Forse potevo fare meglio"

11-11-2021 21:07

Il pilota della Mercedes Valtteri Bottas è tornato a parlare della discussa partenza del Gp del Messico: “Forse c’era modo di chiudere la porta a Max Verstappen, nel complesso forse si poteva fare di meglio, visti i risultati, ma non ne sono sicuro. In quel momento, quando stavamo arrivando a curva 1, mi sentivo di fare la cosa giusta. Parlando dopo, è sempre più facile”.

Il pilota finlandese si è poi espresso in vista di Interlagos: “Penso che su questo tracciato non succederà come in Messico quando sono rimasto a lungo alle spalle di Daniel Ricciardo senza poterlo sopravanzare. Su questa pista il sorpasso sarà più facile. Ad ogni modo farò di tutto per essere davanti e gestire io la corsa, senza dover pensare ai rivali”.

OMNISPORT