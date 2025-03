Boxe, Angela Carini battuta in finale a Strandja: "Sono amareggiata". Feeling col nuovo DT Giovanni De Carolis

"È un argento che sa di oro", prova a consolarsi la pugile napoletana dopo il flop al torneo in Bulgaria: ma c'è ottimismo dopo il nuovo corso alla guida della Nazionale.

La buona notizia è che da qualche tempo, per fortuna, si è tornati a parlare solo di boxe. Non ci sono più polemiche, scandali o veleni attorno ad Angela Carini. Gli echi del discusso incontro alle Olimpiadi contro Imane Khelif si stanno pian piano affievolendo, così come la portata delle polemiche con compagne di squadra, opinione pubblica, esponenti politici. Adesso la pugile napoletana può pensare soltanto a ring e guantoni. E alle medaglie che, seppur meno preziose di quelle sognate durante il torneo a cinque cerchi, continuano ad arrivare.

Angela Carini medaglia d’argento in Bulgaria

L’ultima, d’argento, se l’è guadagnata al termine di un prestigioso torneo internazionale che si è tenuto a Strandja, in Bulgaria. Carini ha fatto strada nella sua categoria, 63 chili, superando nei quarti di finale la turca Tatar con un perentorio 5-0, poi piegando in semifinale la kazaka Yessendelki con un altro verdetto unanime: 5-0. L’ultimo match, però, non è andato altrettanto bene. “La Tigre” s’è arresa alla britannica Hickey con un verdetto piuttosto contestato: 1-4. Il titolo è andato all’inglese, mentre l’azzurra s’è dovuta accontentare della piazza d’onore.

Messaggio social: “Un po’ di amarezza per la finale”

Attraverso un videomessaggio alla Federboxe, condiviso sui suoi account social, Carini non ha nascosto un pizzico di disappunto per l’esito della finale del torneo bulgaro: “È una medaglia d’argento che sa di oro, un risultato che mi ha un po’ amareggiata, ma va bene così. Sono contenta di aver disputato degli incontri in un torneo così importante. Il duro lavoro fatto con Antonio Carini, mio allenatore nonché mio fratello, e perfezionato in nazionale con Giovanni De Carolis e Clemente Russo, ha fruttato questo meraviglioso risultato”.

Carini, grazie al nuovo DT della boxe De Carolis

Proprio il ritrovato feeling coi vertici federali sembra essere la novità più importante per Carini dopo gli screzi e i dissapori del recente passato. “Sono contenta, vado avanti – ha aggiunto la Tigre – grazie alla squadra che mi ha sostenuto in questo torneo, alla mia famiglia che mi ha sempre supportato. Un grazie speciale al DT De Carolis che è stato molto presente sul ring e fuori e per un pugile e un atleta è importantissimo. Avere una persona che crede in te fa tanto. Sono felicissima di come sia andato tutto. Ora sguardo al futuro, testa alta e ci vediamo alla prossima”.