Boxe, Irma Testa in semifinale agli Europei

Irma Testa senza problemi. A Budva, in Montenegro, si qualifica alle semifinali degli Europei 2022 di boxe femminile.

L’azzurra ha surclassato la polacca Sandra Kruk. Ora la 24enne partenopea è tra le favorite a vincere la competizione nella categoria 57 kg.

La Testa è già vicecampionessa del Mondo e ha a caccia di un’altra consacrazione. Per lei sarebbe il secondo oro continentale. L’azzurra, già bronzo a Tokyo tornerà in gara tra tre giorni per affrontare l’irlandese Michaela Walsh, che a sua volta ha battuto rumena Claudia Nechita per 4-1.