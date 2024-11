Boxe, Jake Paul sfida Tyson: si presenta alla conferenza stampa con un copriorecchio tempestato di diamanti

La conferenza stampa di presentazione del match tra Tyson e Paul non ha tradito le attese: pugili nervosi, ma lo youtuber ha provato a provocare con accessori costosissimi

C’è chi è pronto a scommettere che non è ancora detta l’ultima parola: Mike Tyson contro Jake Paul è un match che s’ha da fare, ma tutto passerà per i test clinici ai quali Iron Mike si dovrà sottoporre 24 ore prima dell’evento che tutto il mondo attende con grande trepidazione (qualcuno, per la verità, è convinto che sarà una grande boutade o qualcosa di simile). Intanto però la conferenza stampa di presentazione del match è andata lo stesso in archivio, regalando alcune perle e dimostrando, se mai ce ne fosse bisogno, quanto personaggi come Tyson manchino alla nobile arte. E forse anche per questo tutti gli occhi del mondo nella notte tra venerdì e sabato saranno puntati su quel che accadrà ad Arlington.

Le provocazioni di Paul, la calma di Tyson

In realtà il vero showman nella conferenza è stato Paul. Che s’è presentato con un lussuosissimo orologio al polso del valore di circa 7 milioni di dollari, ma soprattutto un altrettanto lussuoso copriorecchio (qui però stiamo intorno ai 100mila dollari), anche un po’ per provare a sfidare Tyson facendogli il verso del famoso morso inflitto ad Evander Holyfield nel 1997. “Devo difendermi, sai mai che mi prenda un morso…”.

Eppure Iron Mike ha mostrato una calma serafica quando il rivale gli ha detto che venerdì sera lo manderà brutalmente al tappeto. “Sono pronto a combattere”, s’è limitato a dire Tyson. Il quale s’è visto poi recapitare un’offerta dallo youtuber: mettere in palio i 40 milioni di dollari di cachet previsti, che finirebbero nelle tasche di Tyson qualora riuscisse a vincere il match. “Non temo nessuno – ha detto Paul – quindi voglio che sul ring ci salga il Mike più selvaggio che conosca. Voglio il match più duro della mia carriera e non voglio che ci siano scuse da parte di alcuno quando manderò al tappeto il mio avversario”.

Giornalisti incalzanti, ma i dubbi sul match restano

Le domande dei giornalisti presenti in sala non sono state tutte molto accomodanti. Paul se l’è presa con chi gli ha chiesto quand’è che avesse intenzione di sfidare avversari che non avessero 30 anni più di lui, Tyson contro coloro che gli domandavano se un’eventuale sconfitta avrebbe potuto ulteriormente infangare la sua legacy. “Non perderò, statene certi”, ha risposto col solito sguardo minaccioso l’ex campione dei massimi.

Ma è sembrato Paul quello più nervoso dei due: al di là del look rivedibile e delle stravaganze mostrate sul palco, è chiaro che lo youtuber è quello che ha più da perdere da questa strana sfida. Che in tanti continuano a ritenere essere una sorta di farsa: c’è chi si dice convinto che finirà pari, perché Paul è co-organizzatore dell’evento (e quindi non può perdere) e Tyson non merita di essere mandato al tappeto a 58 anni. E c’è chi ritiene che possa trattarsi di un primo evento di una saga che muove milioni di dollari e basta, qualcosa di più simile al wrestling che non al pugilato.