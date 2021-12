Boxing Day dimezzato: salta anche Cremona-Trieste

23-12-2021 12:29

Sale a tre il numero dei match rinviati nella 13ª giornata del campionato di Serie A1 di basket, in programma per il giorno di Santo Stefano.

Oltre a Milano-Virtus Bologna, il piatto forte del turno che non potrà essere disputato dopo la decisione dell’ATS di Milano di bloccare l’attività dell’OIimpia a causa del focolaio di Coronavirus scoppiato nello spogliatoio della squadra di coach Messina, la stessa sorte è toccata a Reyer Venezia-Napoli, dopo lo stop imposto alla squadra di Sacripanti dalla ATS del capoluogo campano e pure a quella tra Cremona e Trieste, l’ultimo match a venire rinviato in ordine di tempo.

La decisione è giunta dopo la comunicazione da parte del club lombardo della positività al Coronavirus di dieci elementi dopo il giro di tamponi molecolari effettuato nella giornata di mercoledì.

Il coach di Cremona Paolo Galbiati non ha quindi a disposizione il numero minimo di giocatori, sei, per poter mandare la squadra in campo,

