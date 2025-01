Braga-Lazio, dove vederla in diretta tv e streaming Europa League 2024/2025: orario, probabili formazioni e arbitro

Marco Baroni dovrà fare i conti con le assenze di Guendouzi, Zaccagni e Rovella. In dubbio anche Dia. Le possibili scelte dei due allenatori

Ottava e ultima giornata della fase a girone unico di Europa League 2024/25. All’Estadio Municipal, il Braga ospita la Lazio di Baroni. I biancocelesti, già certi di un posto agli ottavi di finale, puntano a chiudere questa prima fase della competizione europea da imbattuti. Situazione delicata per la formazione di Carvalhal, attualmente fuori dalle 24 posizioni utili per la qualificazione: anche un successo contro la Lazio potrebbe non bastare per rientrare in corsa.

Dove vedere Braga-Lazio: diretta tv e streaming

Il fischio d’inizio della sfida tra Braga e Lazio è in programma alle ore 21 all’Estadio Municipal di Braga. La partita sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky Sport e non ci sarà la possibilità di vederla gratis e in chiaro. Il match si potrà vedere anche in streaming su Sky Go e NOW.

Marco Baroni, in vista della sfida contro il Braga, dovrà fare i conti con diverse assenze. Guendouzi, fermato da un attacco influenzale, non si è allenato ieri con la squadra e non partirà per il Portogallo. Per far fronte all’emergenza, è stato provato Gila in mediana accanto a Dele-Bashiru. Out anche gli squalificati Zaccagni e Rovella, mentre resta in dubbio la presenza di Dia in attacco.

Sul fronte Braga, Moutinho guiderà un centrocampo a quattro, mentre sulla trequarti spazio a Horta e Ghardbi, a supporto di Ouazzani. Il giovane attaccante marocchino, già a quota quattro gol in Europa League, sarà il riferimento offensivo.

BRAGA (3-4-2-1): Hornicek; Bambu, Oliveira, Niakaté; Fernandes, Moutinho, Gorby, Martinez; Horta, Gharbi; Ouazzani. Allenatore: Carvalhal.

Hornicek; Bambu, Oliveira, Niakaté; Fernandes, Moutinho, Gorby, Martinez; Horta, Gharbi; Ouazzani. Carvalhal. LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gigot, Romagnoli, Pellegrini; Gila, Dele-Bashiru; Tchaouna, Pedro, Noslin; Castellanos. Allenatore: Baroni.

L’arbitro di Braga-Lazio

A dirigere la sfida tra Braga e Lazio sarà l’inglese John Brooks, affiancato dagli assistenti connazionali Simon Bennett e Daniel Robathan. Il quarto uomo designato è Thomas Bramall. Al VAR ci sarà Stuart Attwell, con l’olandese Pol van Boekel in qualità di assistente.

Per Brooks sarà un debutto assoluto con la Lazio e, più in generale, con una squadra italiana professionistica. In passato ha diretto soltanto la Primavera del Milan in Youth League, nelle sfide contro Dortmund e Olympiacos, oltre a un’amichevole dell’Italia U17 contro i pari età dell’Inghilterra.

Sarà la sua prima volta anche con un club portoghese, dopo aver arbitrato una sola partita della Nazionale lusitana nel 2023. In questa stagione, il fischietto inglese ha già collezionato direzioni in Premier League, due gare di Europa League, oltre a impegni in UEFA Nations League D, Championship ed EFL Cup.