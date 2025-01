Europa League, la classifica: Lazio prima. Tonfo Ajax, Manchester United che rischio, Sozza che abbaglio

Farioli in discussione dopo la sconfitta in Lettonia, Bruno Fernandes salva Amorim, l'arbitro italiano non fa bella figura davanti a Mourinho

Va in archivio la settima giornata della fase campionato di Europa League, con la Lazio di Marco Baroni che ha messo in cassaforte primo posto e qualificazione diretta agli ottavi di finale. Tonfo dell’Ajax di Farioli, mentre il Manchester United viene salvato da un gol di Bruno Fernandes allo scadere, dopo la clamorosa papera del portiere dei Rangers. Abbaglio dell’arbitro Sozza in Fenerbahce-Lione, l’italiano ringrazia l’intervento del Var.

Tonfo dell’Ajax, Farioli in discussione

Sconfitta a sorpresa dell’Ajax di Farioli, che perde in Lettonia contro i padroni di casa del Riga FS, a cui basta un gol di Markhiev nel finale. Lancieri mai veramente in partita e sottotono nell’arco dei 90 minuti, durante i quali hanno fatto registrare il 70% di possesso palla, ma dimostrandosi poco concreti negli ultimi 20 metri.

Terzo ko consecutivo per gli olandesi, con la stampa locale che non risparmia critiche al manager italiano, arrivato ad Amsterdam per costruire un progetto tecnico in linea con i valori e le ambizioni del club. All’Ajax basta un punto per centrare la qualificazione ai playoff, ma un successo gli consentirebbe verosimilmente di essere testa di serie al momento del sorteggio dei playoff di Europa League.

Manchester United, che rischio: Bruno Fernandes salva Amorim

Partita thriller all’Old Trafford, dove il Manchester United di Ruben Amorim supera al minuto 92 i Rangers, confermando di non aver superato i problemi registrati nella prima metà di stagione. È un gol di Bruno Fernandes a salvare il manager lusitano dall’ennesimo risultato negativo tra le mura amiche.

Dalla clamorosa papera di Butland sul corner dei Red Devils alla rete all’88’ di Dessers, che sembrava aver spento il “Teatro dei Sogni”. Poi, il lampo del fantasista ex Samp e Udinese, che ha fatto nuovamente esplodere il pubblico del Man Utd. Il 2-1 finale consente a De Ligt e compagni di avvicinare gli ottavi di finale di Europa League, con un quarto posto che premia gli sforzi degli inglesi. 15 punti all’attivo ed una sola lunghezza dalla seconda casella, occupata in coabitazione da Eintracht e Athletic Bilbao.

Porto ko, Nizza eliminato, bene il Tottenham

Il Porto rischia seriamente l’eliminazione. La storica formazione biancazzurra, che sta vivendo un momento particolarmente difficile, perde in casa contro l’Olympiacos, pagando a caro prezzo il gol di El Kaabi. Portoghesi attualmente fuori dalla zona playoff, con soli 8 punti conquistati nelle prime sette giornate della fase campionato. Ultima chance contro il Maccabi Tel-Aviv.

Ko di misura anche per il Nizza, che cede il passo all’Elfsborg, come accadde alla Roma pochi mesi fa. Henriksson il match winner di serata, con i francesi ufficialmente fuori dal torneo. Non delude il Tottenham in trasferta, con gli Spurs che mettono subito in discesa la gara in casa dell’Hoffenheim, con le reti di Maddison e Son. Nella ripresa, il tentativo di rimonta dei tedeschi viene arginato dalla doppietta del fantasista sudcoreano. 2-3 il risultato finale.

Sozza, che abbaglio in Fenerbahce-Lione

In una partita povera di emozioni, caratterizzata da poche occasioni e tanta tensione, ad emergere è un errore piuttosto evidente dell’italiano Sozza, arbitro a cui era stato affidato il confronto tra il Fenerbahce di Mourinho e l’Olympique Lione. Al tramonto della prima frazione di gioco, il direttore di gara ha ritenuto un fallo grave di gioco l’intervento di Niakhaté, entrato in scivolata senza particolare prudenza. Rosso diretto e Lione in dieci per tutto il secondo tempo.

Check della sala Var e Sozza che viene richiamato nel giro di un minuto all’on field review. Una volta rivista l’azione e la dinamica che ha portato al fallo, il fischieto della sezione di Seregno torna sui suoi passi ed estrae il cartellino giallo, ristabilendo la parità numerica. Non felicissimo, nell’occasione, José Mourinho, che già pregustava una ripresa con l’uomo in più.

La classifica aggiornata della fase campionato di Europa League

Lazio in testa alla classifica, Roma ferma a quota 9 dopo il ko di Alkmaar. A rischio il Porto, mentre il Manchester United vede finalmente la luce. Accedono agli ottavi anche l’Eintracht Francoforte, prossimo avversario della squadra di Ranieri, e l’Athletic Bilbao.

