Brahim Diaz, è ufficiale l'addio al Milan

Dopo tre stagioni si chiude l'esperienza in rossonero del trequartista spagnolo

10-06-2023 14:08

Brahim Diaz torna definitivamente al Real Madrid: si chiude dopo tre stagioni l’esperienza del trequartista spagnolo al Milan. E’ stato lo stesso club blanco in un comunicato ad annunciare il ritorno definitivo del giocatore iberico a Madrid.

“Il Real Madrid CF comunica che martedì 13 giugno alle 12:00 presso la cittadella del Real Madrid si svolgerà la cerimonia di presentazione di Brahim Díaz, che tornerà come giocatore del nostro club fino al 30 giugno 2027, dopo il suo prestito per tre stagioni al Milan. In questi anni è diventato un giocatore fondamentale nella storica squadra italiana”.

“Con Brahim, il Milan è tornato campione di Serie A nel 2022 e ha raggiunto le semifinali di Champions League in questa stagione. Brahim Díaz è un giocatore del Real Madrid da gennaio 2019 e ha già vinto 1 campionato e 1 Supercoppa spagnola con il nostro club, prima di essere ceduto in prestito all’AC Milan nel settembre 2020. Dopo la cerimonia di presentazione, Brahim Díaz apparirà davanti ai media”.

Brahim Diaz ha rinnovato il contratto con il Real Madrid fino al 2027, e questa estate proverà a convincere Carlo Ancelotti, o chi ci sarà al suo posto, a puntare su di lui in vista della prossima stagione.

Brahim Diaz conclude la sua avventura al Milan con 124 partite e 18 reti in totale tra campionato e coppe.