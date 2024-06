Brasile, mamma di Pelè muore a 101 anni: il Santos dichiara 3 giorni di lutto

Triste notizia dal Brasile con la morte della signora Celeste Araldes, che ha avuto un ruolo chiave nella vita del celebre figlio, il lutto del club

Nella giornata di ieri è venuta a mancare la signora Celeste Arantes, 101 anni, madre del celebre Pelé. A causa della triste notizia il Santos, club con cui O Rey fu due volte campione d’America e del Mondo nel 1962 e nel 1963, ha proclamato tre giorni di lutto ufficiale in memoria di una donna che ha avuto un ruolo cruciale nella vita del figlio e di conseguenza anche nella storia della società bianconera. Nel comunicato della Fondazione dedicata proprio all’ex calciatore non sono state date informazioni sul decesso.

Il post della Fondazione Pelé

Proprio la Fondazione Pelé ha dato la notizia nel corso delle scorse ore con un post decisamente toccante:

“È con profondo dolore che vi informiamo della morte della madre di Pelé, Doña Celeste. Un modello come madre, che ha insegnato i valori umanitari che Edson ha diffuso e difeso durante tutta la sua carriera. Oggi i sentimenti sono contrastanti. Siamo profondamente dispiaciuti di aver salutato “Celestinha”, come la chiamava affettuosamente suo figlio. Allo stesso tempo, saremo eternamente grati che sia esistita.

La Fondazione Pelé invia tutto il suo amore e la sua solidarietà alla famiglia Arantes do Nascimento. Possiamo trovare conforto in queste bellissime immagini, perché dietro ogni idolo che conosciamo c’è una madre che fornisce tutta la struttura necessaria per realizzare i nostri sogni. Doña Celeste è la regina madre e sarà sempre custodita con amore nei nostri ricordi e nei nostri cuori”.

L’annuncio commosso del Santos

Anche il Santos ha voluto esprimersi attraverso i propri profili social annunciando i tre giorni di lutto e raccontando quanto preziosa sia stata la presenza di Celeste Arantes. “Ci sono stati 101 anni di una storia di vita stimolante – si legge sul profilo del club bianconero – , di una donna di colore che ha affrontato infinite avversità per il bene della famiglia”. Evidente il senso di gratitudine delle orche, animale simbolo della società, considerando quanto lo stesso Pelé abbia rappresentato nella loro storia.

Una vita dedicata al figlio

Pelé morì il 29 dicembre del 2022 all’età di 82 anni, mesi dopo la diagnosi di tumore al colon. I funerali di Stato si svolsero a San Paolo il 2 gennaio 2023 ma il corteo funebre passò davanti alla casa di sua madre in segno di rispetto, poiché la donna era troppo debole per partecipare alla cerimonia. Celestinha, originaria di Tres Corações, cittadina dell’interno dello stato di Minas Gerais, seguì le orme del figlio nella sua gloriosa carriera sportiva e finì per stabilirsi a Santos.