Brasile, Pedro convocato. Ora la Fiorentina ci pensa

Prosegue la Pedro mania in Brasila: l’attaccante del Flamengo in prestito dalla Fiorentina è stato convocato dal ct dei verdeoro Tite nella lista sostitutiva per le partite di novembre delle qualificazioni Mondiali contro Venezuela e Uruguay. Il giocatore subentrerà se un attaccante della lista dei 23 convocati dovesse risultare positivo al Covid.

Intanto la Nazione si interroga sul futuro del giocatore. Pedro è in prestito fino a gennaio con diritto di riscatto dal Flamengo, una formula che diventa obbligo nel caso il giocatore raggiungesse determinati obiettivi. I rubronegro per riscattare il giocatore devono versare ai gigliati 12 milioni di euro, ma resta la possibilità da parte di Commisso di riacquistare la punta se, in caso di rivendita, i viola pareggiassero l’offerta della società interessata.

OMNISPORT | 27-10-2020 13:38