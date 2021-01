Brasile, rottura insanabile tra Dani Alves e i tifosi

La situazione per Dani Alves in Brasile è più complicata che mai, specialmente con i tifosi del San Paolo. L’ex Juventus, poco tempo fa, sui social ha lasciato pensare a un ritorno in Spagna, destinazione Siviglia. La foto con la maglia del club spagnolo e la didascalia: “Il figliol prodigo torna sempre a casa” ha lasciato poco spazio all’immaginazione.

I tifosi brasiliani lo hanno attaccato pesantemente, dicendogli anche che sarebbe potuto andare tranquillamente, viste le pessime prestazioni. I fan più accesi avrebbero intonato anche dei cori proprio al calciatore: “Il San Paolo non ha bisogno di te” e “Oh, quanto sarebbe bello se Alves tornasse a Bahia”. Una rottura insanabile al momento, difficile da pensare al suo arrivo.

OMNISPORT | 24-01-2021 15:30