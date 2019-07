Bravata Balotelli infuria sul web: Il motorino era rubato?

Non si ferma l’ondata di indignazione per l’ultima bravata di Mario Balotelli. Se fino a qualche giorno fa quello che fu SuperMario occupava le pagine dei giornali per la voglia matta di rimettersi in gioco e di voler tornare in serie A, la “sceneggiata” di cui è stato protagonista a Napoli, quando ha offerto 2000 euro a un barista per tuffarsi in mare col motorino, ha rimesso nuovamente l’ex attaccante di Milan e Inter nell’occhio del ciclone.

LE REAZIONI – Nessuno è più disposto a perdonare le balotellate, che ormai sono diventate talmente numerose da riempire un libro. Il bomber viene condannato duramente dal web ma sui social si scatena anche un vespaio sull’atteggiamento del barista che ha accettato la sfida ed arrivano anche commenti discriminatori nei confronti dei napoletani con numerosi commenti acidi (“sicuramente quel motorino era rubato”, o anche “siamo sicuri che quel motorino fosse del barista?”, oppure: “Che gli frega, tanto lo scooter sarà stato sicuramente rubato (quanto all’inquinamento, che gliene frega)”.

LO SDEGNO – Su twitter si legge di tutto: “Che Balotelli sia un cretino ci sono pochi dubbi Che Balotelli abbia dimostrato inequivocabilmente cosa la gente sia disposta a fare per 4 soldi è altrettanto vero Scena sociologicamente a dir poco inquietante” o anche: “Non è Balotelli che mi preoccupa. Mi preoccupa la massa di imbecilli che lo spalleggiano divertiti. Povera Italia” e finanche: “Se si buttavano tutti,non con il motorino,ma con una pietra al collo non perdevamo niente”. C’è chi allarga il tiro: “La verità è che i soldi comprano tutto purtroppo! (Anche Sarri !!)” e chi è sconsolato: “Motorino recuperato? A spese di chi ? Non siamo alla frutta. Siamo già proprio usciti dal ristorante!”. La condanna dell’episodio è bipartisan: “Da napoletano vi posso assicurare che le persone del video sono tutte persone ,diciamo così,del sistema…..Si vede in faccia che gentaglia è ,la cosa strana che ciò dimostra le amicizie di Mario quando viene a Napoli. Il motorino e stato recuperato. Ma che schifo”. Tutti si dissociano da Balotelli: “Mi vergogno che questo personaggio abbia indossato la maglia dell’ A.C. Milan sette volte campione d’Europa” e infine: “Paradossalmente, a me fa più ribrezzo la gente intorno a Balotelli. Gente che ride. Ma veramente? Dove siamo arrivati? A quale livello di demenza”.

SPORTEVAI | 07-07-2019 08:52