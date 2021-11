Brawl Stars 2021: Milan e Reply Totem in finale

26-11-2021 19:30

Le Finali mondiali di Brawl Stars 2021 si terranno a partire da oggi 26 novembre a Bucarest, in Romania. Sono sedici, i team che sono riusciti ad accedere al tanto atteso evento.

Tra questi, ritroviamo squadre e players Italiani che avranno l’onere e l’onore di portare in alto i colori della nostra nazionale.

Il Team Milan/QLASH è una delle sedici finaliste. La squadra rossonera si presenta però, con un roster interamente Spagnolo composto dal trio iKaoss, GuilleVGX e Yoshi che vestiranno la gloriosa casacca della squadra di Milano. Discorso diverso invece, per quanto riguarda il team dei Reply Totem, che è interamente italiano. Il roster è composto da Maurizio “Maury” Tunno, Marwane “Maru” Lahrache e Andrea “SoiDeBresa” Belluati. Il tridente sarà guidato da Umberto “Inso” Santarello, coach ufficiale del team. Quest’ultimo infine sarà affiancato dall’analyst Sergio “Canru” Cantalapiedra e dal Manager Alejandro “Alez” Corrias Ciruelo. Il team nostrano, nato in piena pandemia, raggiunge la seconda finale mondiale in un anno dopo quella di Apex Legends. É presente un po’ di Italia anche nel team francese dei BK Rog Esports, con il player Mommi Jordan.

Le 16 squadre alle finali di Brawl Stars qualificate si sfideranno in un tabellone a eliminazione diretta. La modalità scelta sarà BO5 ovvero andrà “al meglio delle cinque partite”.

Le finali di Brawl Stars saranno visibili in diretta streaming, sul sito ufficiale event.brawlstars.com. Sarà possibile interagire direttamente ed in diversi modi. Tra questi gli spettatori potranno fare pronostici sulle partite, votare l’MVP di una partita e tifare per la propria squadra preferita! Sono previste ricompense e contenuti speciali all’interno del gioco, che saranno sbloccabili solo ed unicamente seguendo la diretta. La maggior parte delle interazioni infatti, genererà punti, sbloccando ricompense in gioco come monete, punti stellari e skin personalizzate.

Ecco le sedici finaliste al completo, che si contenderanno il titolo di campioni del mondo e l’incredibile cifra di un milione di dollari.

INTZ (America Latina – Sud)

Aphelion Esports (America Latina – Sud)

Tribe Gaming NA (Nord America e America Latina – Nord)

STMN Esports (Nord America e America Latina – Nord)

ZETA DIVISION (Asia orientale)

Queen Nai (Asia orientale)

NAVI (Europa orientale e Asia centrale)

Team Flash (Sudest asiatico, Asia meridionale, Australia e Nuova Zelanda)

SK Gaming (Europa, Medio Oriente e Africa)

AC Milan QLASH (Europa, Medio Oriente e Africa)

Tribe Gaming EU (Europa, Medio Oriente e Africa)

Reply Totem (Europa, Medio Oriente e Africa)

BK ROG Esports (Europa, Medio Oriente e Africa)

NOVA Esports (Cina continentale)

Trick of China (Cina continentale)

TIG Origin (Cina continentale)



Articolo a cura di Francesco Basile

SOCIAL MEDIA SOCCER