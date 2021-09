Brescia, il neo acquisto Matthieu Huard: "Lavorerò sodo"

Nella giornata di oggi è stato presentato ufficialmente ai tifosi Matthieu Huard, nuovo laterale mancino del Brescia di origine francese. Queste le sue parole, che mostrano subito la dedizione e la passione del giocatori pronto perla nuova avventura:

“L’obiettivo è quello di ambientarmi il prima possibile con i nuovi compagni, lo staff e soprattutto i sistemi di gioco del Mister. Lavorerò sodo nelle prime settimane per adattarmi rapidamente al nuovo modo di lavorare, al campionato e all’Italia in generale. Voglio imparare l’italiano nel minor tempo possibile e aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi prefissati a fine stagione. Ringrazio il Club per la qualità con cui sono stato accolto, l’Ajaccio per questi anni meravigliosi, così come il mio staff. In particolar modo sono grato al Presidente Massimo Cellino che mi ha fatto sentire subito la sua fiducia e spinto a credere nel progetto Brescia. Qui hanno giocato campioni del calibro di Baggio, Pirlo, Guardiola e anche oggi nello spogliatoio spiccano diverse personalità da cui imparare sempre. Tramoni? Certo, ho parlato con lui riguardo l’organizzazione e come si stia trovando al Brescia. Da lui ho avuto ottimi riscontri e mi ha detto che si trova benissimo. Ha confermato il mio grande desiderio di entrare a far parte di questo storico Club italiano”.

OMNISPORT | 04-09-2021 15:41