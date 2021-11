Brescia, Inzaghi: "Più giusto lo 0-0"

27-11-2021 21:34

Il tecnico del Brescia Filippo Inzaghi ha commentato deluso il ko con il Pisa: “La partita è stata bella ed equilibrata, dovevamo fare di più in fase difensiva. Loro hanno vinto per un eurogol, altrimenti sarebbe finita 0-0. Comunque avremmo firmato col sangue per trovarci con questa classifica dopo quattordici giornate”.

Ora altre due avversarie di spessore come Parma e Monza: “Pensiamo a una gara alla volta. Con il Parma sarà una partita difficile, hanno appena preso un ottimo allenatore e l’organico non lo scopro certo io. Se mi sorprendono le difficoltà che ha avuto finora? Questa è la B. Guardiamo anche i risultati di oggi. C’è da lottare”.

