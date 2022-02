Brescia, Marroccu: "Inzaghi? Non avevo capito il suo sfogo"

14-02-2022 20:06

Il direttore sportivo del Brescia Francesco Marroccu a Sky è tornato sulla questione Filippo Inzaghi, praticamente esonerato e poi confermato sulla panchina delle Rondinelle: “In un weekend post mercato di grande stanchezza non ho svolto un buon lavoro io, non riuscendo a cogliere un po’ la stanchezza di Pippo, invece di rielaborarla l’ho subita, e non sono stato un buon lettore della situazione. È la verità, avrei dovuto leggerla in maniera diversa”.

“L’esonero non è mai stato annunciato, sono quelle mosse che si fanno con la speranza di un esito diverso, la notizia ci è scappata di mano e l’epilogo alla fine è quello che volevamo tutti. Inzaghi è giusto che goda del mercato fatto perchè lo abbiamo fatto per lui, per rispettare le sue idee e le sue indicazioni. Non sarebbe stato corretto se non ci avesse guadagnato Inzaghi. In questa vicenda devo dire che anche il segno zodiacale che ci accomuna a tutti, tre leoni, non ha reso facile il lavoro in quei giorni”.

La squadra è con Inzaghi: “Quando è tornato sì è fermata ad applaudirlo, non è mai stato abbandonato, mai lasciato. C’è stata tanta sofferenza in quei giorni, però quando uno dice la verità ed è trasparente le cose si capiscono. L’esonero l’ha determinato il mio mollare. Questo l’ho spiegato a lui con molta sincerità e lui ha capito il mio stato d’animo”.

