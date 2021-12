Brescia, parla Cellino sui rinvii: "A me non piacciono le forzature"

24-12-2021 13:53

Il presidente del Brescia Massimo Cellino ha parlato del rinvio delle due giornate di Serie B posticipate, quelle del 26 e del 29 dicembre 2021. Ecco le sue parole dalle colonne del Mattino di Brescia e riportate da tifobrescia.it:

“A me non piacciono le forzature, penso sempre che siano pericolose e che alla fine si ritorcano contro. E dico anche che il diavolo molto spesso fa le pentole, ma non i coperchi… Quindi vedremo cosa accadrà. A ogni modo non mi resta che vedere l’aspetto positivo del fatto che siano saltate le ultime due partite dell’anno. Io ho portato avanti la mia linea del giocare per una questione di principi e di valori di rispetto. Oltretutto ero stato anche uno di quelli che in estate aveva storto il naso per il fatto di dover giocare il 26 e il 29. Dicevo degli aspetti positivi: abbiamo subito anticipato le vacanze ai giocatori che il 30 saranno qui e procederanno con la riatletizzazione. Se poi ci dovessero essere dei positivi, avremmo il tempo di aspettarli. E poi ci metto che non passeremo in aereo il pomeriggio di Natale…”.

OMNISPORT