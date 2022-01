Brescia, Sabelli: "Torno con entusiasmo"

14-01-2022 15:46

Il presidente del Brescia Stefano Sabelli ha espresso tutta la sua soddisfazione per il ritorno nelle Rondinelle: “Ritorno a Brescia con grande entusiasmo e voglia di far bene. Sentivo che il mio ciclo a Brescia non era finito e non si era concluso nella maniera giusta”.

“Qui ho ottenuto una splendida promozione, ho giocato con continuità in Serie A, ho vissuto momenti splendidi della mia carriera. Ringrazio il Presidente Massimo Cellino per la rinnovata fiducia, cercherò di ricambiarla sul campo con tutto me stesso. Numero di maglia? Vestirò la 3”.

