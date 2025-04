Brignone pronta a ripartire: ecco quando può essere dimessa. Il fratello Davide fa commuovere, l’incoraggiamento di Chechi

L’azzurra potrebbe lasciare la clinica La Madonnina nei prossimi giorni. Non c’è ancora la data per il secondo intervento chirurgico. Il fratello: “Farei a cambio con lei, ho sofferto”

Federica Brignone ha davanti una strada molto lunga. Il primo intervento chirurgico è riuscito perfettamente ma ci sarà da affrontarne un altro per rimettere a posto anche il legamento crociato di quella gamba sinistra che ha subito un trauma terribile. Tra domani e martedì la sciatrice azzurra dovrebbe lasciare la clinica Madonnina di Milano. Non è chiaro dove si stabilirà la campionessa italiana in questa fase, se tornerà nella sua Valle D’Aosta oppure se resterà nel capoluogo lombardo.

Le parole del fratello Davide

La carriera di Federica Brignone va di pari passo con quella del fratello Davide, suo allenatore con cui condivide successi e delusioni. E ora è proprio lui a rivelare cosa sta avvenendo in questo momento: “Ogni giorno sta meglio, l’operazione è andata bene e stanno calando anche le dosi degli antidolorifici. Anche il morale è buono. Anche io sto soffrendo anche se il dolore fisico è solo suo. L’ho detto subito a Fede, se potessi fare cambio e prendere il suo posto lo farei subito”.

Le critiche per la partecipazione agli Assoluti

Si è molto parlato della partecipazione di Federica Brignone ai campionati assoluti e sulla questione interviene con fermezza anche Davide: “Non mi permetto di dire che sbaglia chi sostiene che non dovesse fare i campionati italiani dopo quello che ha vinto, ma so che chi lo dice non ha fatto questo lavoro e non sa cosa vuole dire essere atleta ad alto livello. Abbiamo sempre sciato dopo la fine della Coppa del Mondo. E anche una questione di rispetto, gli italiani più forti devono onorare l’evento e dare il buon esempio”.

Chechi: “Tornerà più forte di prima”

Tra i messaggi di incoraggiamento a Federica Brignone c’è anche quello di Jury Chechi. Il grande ginnasta italiano ne sa qualcosa in termini di infortuni e prova a spingere la campionessa italiana verso Milano-Cortina: “Sono certo che lei tornerà più forte di primo, la conosco e so di che pasta sia fatta. Ovvio che in un primo momento vieni preso dallo sconcerto anche perché si tratta di un infortunio molto grave ma il tempo per recuperare c’è. Undici mesi sono tanti per tornare in piena forma. Deve organizzare bene la sua ripresa con lo staff ma non ho dubbi, la Federici mi sembra al top. Ma Fede dovrà essere brava ad allenare anche la mente”.