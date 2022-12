Brozovic ringrazia Zagabria: "Mi auguro festeggeremo così la Nations"

20-12-2022 23:58

Nella festa che impazza a Zagabria per celebrare la Croazia per la 3^ volta sul podio di un Mondiale, c’è spazio per i ringraziamenti ai tifosi di Marcelo Brozovic: “Non aspettavo una accoglienza così. Se sono stanco per i chilometri fatti? La sbornia è smaltita. E’ un risultato che non alimenta alcun rimpianto, ma a mio parere potevamo fare qualche cosa di più”.

Ai microfoni di sport.hr.hr il metronomo dell’Inter svela il sogno da coltivare con la maglia a scacchi: “Spero ci sarà una festa simile a giugno, nel caso vinceremo la Nations League”.

Dopo aver eliminato al girone Canada (4-1) e Belgio (0-0), pareggiando all’esordio contro il Marocco (0-0), sono state due lotterie dal dischetto (dopo due 1-1 al 120′ contro Giappone prima e Brasile poi) a valere la semifinale in cui l’Argentina non ha lasciato scampo (0-3): la medaglia di bronzo iridata, che ha fatto seguito a quella d’argento vinta a Russia 2018, è stata firmata da Gvardiol e Orsic, che hanno ribaltato il vantaggio del Marocco nella ‘finalina’.