Bruciata l’auto della sorella di Gattuso in Calabria: le indagini non escludono nessuna pista

Secondo i primi rilievi di carabinieri e vigili del fuoco l’incendio potrebbe avere origine dolosa: in passato la donna è stata consigliera del Comune di Corigliano

17-10-2023 13:11

Giornalista professionista, specializzato in calcio e pallanuoto, cura anche la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Una notizia inquietante ha colpito la famiglia di Gennaro Gattuso: nella notte è stato appiccato un incendio all’auto di Ida, sorella dell’ex calciatore oggi allenatore del Marsiglia. L’episodio è avvenuto a Schiavonea, in Calabria, dove la donna risiede.

Gattuso, incendiata l’auto della sorella Ida

Un incendio di natura dolosa per colpire Ida, sorella di Gennaro Gattuso, ex calciatore del Milan e dell’Italia, oggi allenatore del Marsiglia, in Francia. L’episodio è accaduto a Schiavonea, dove la donna risiede, in provincia di Cosenza: il rogo si è scatenato attorno alle ore 5 del mattino mentre l’auto della donna era parcheggiata davanti casa. Per spegnere l’incendio è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

Gattuso, l’attività politica della sorella Ida

Ancora ignote le cause dell’incendio, anche se dai primi rilievi dei vigili del fuoco pare che il rogo abbia avuto origini dolose. Sull’episodio indagano i carabinieri, non si esclude alcuna pista in questo momento ma è ovvio che tra le ipotesi ci sia quella di un reato collegato all’attività politica di Ida Gattuso: la sorella dell’allenatore è stata in passato consigliera comunale a Corigliano prima che il comune si fondesse con quello di Rossano Calabro.

Gattuso, il dramma della sorella Francesca

L’incendio dell’auto di Ida porta dunque nuove preoccupazioni alla famiglia Gattuso, colpita tre anni fa dalla tragica morte di Francesca, sorella minore dell’allenatore, scomparsa a soli 37 anni a causa di una grave malattia. Francesca Gattuso spirò il 2 giugno del 2020 nell’ospedale di Busto Arsizio, quando il fratello era allenatore del Napoli. A lei Gattuso dedicò la vittoria della Coppa Italia con i partenopei.