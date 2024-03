Bruno Cerella e Belen Rodriguez, l’ex Olimpia Milano rivela tutta la verità sul presunto flirt

Il cestista argentino spiega che con la connazionale c’è solo un’amicizia: i due erano stati paparazzati insieme e la showgirl aveva anche postato alcune foto scattate a una festa

01-03-2024 15:40

“Siamo solo grandi amici”. Così Bruno Cerella, 37enne cestista argentino ex Olimpia Milano, smentisce le voci di un flirt con la connazionale Belen Rodriguez che si erano diffuse qualche giorno fa. Il giocatore ha però ammesso di avere un rapporto particolare con la showgirl.

Il presunto flirt tra Bruno Cerella e Belen Rodriguez

Qualche giorno fa Bruno Cerella è stato indicato come il nuovo flirt di Belen Rodriguez dopo l’addio di quest’ultima a Elio Lorenzoni. Terminata la storia con l’imprenditore, l’argentina era stata beccata dai paparazzi in compagnia del 37enne cestista ex Olimpia Milano, suo connazionale: Belen ha anche condiviso su Instagram alcune fotografie che la ritraevano in compagnia di Cerella a una festa.

Cerella smentisce il presunto flirt con Belen

Tra Cerella e Belen ci sarebbe, però, soltanto un’amicizia speciale, come spiegato dallo stesso argentino alla Gazzetta dello Sport. “Siamo grandi amici, ci fa molto piacere condividere del tempo – ha dichiarato l’ex giocatore, tre volte campione d’Italia con l’Olimpia Milano (2014 e 2016) e Reyer Venezia 2019) – ci facciamo grandi risate, beviamo il mate come tutti gli argentini, ci divertiamo a godere della reciproca compagnia”. Niente di più, insomma. ”Solo questo – ha poi detto Cerella – non avrei altro da aggiungere”.

Il rapporto speciale tra Cerella e Belen

Di sicuro il cestista pare essere riuscito a restituire un po’ di serenità a Belen, caduta in depressione dopo la fine del matrimonio con Stefano De Martino e poi tornata improvvisamente single dopo un periodo piuttosto felice con Lorenzoni. Ma alla Gazzetta Cerella ha spiegato di essere quello che, tra i due, sta traendo di più dal rapporto di amicizia. “Quando siamo insieme riesce a farmi uscire dalla mia serietà di fondo, mi fa divertire, e tanto”, ha dichiarato il cestista. Con queste premesse, chissà che l’amicizia non evolva rapidamente in qualcos’altro.