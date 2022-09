Bruno Pizzul: "E' una Udinese da pizzicotti"

19-09-2022 19:38

Risveglio ad alta quota per l’Udinese targata Sottil e per i suoi sostenitori, quali il mitico Bruno Pizzul, che esalta le qualità del gruppo bianconero al Messaggero Veneto: “Che domenica, ragazzi! Roba da farsi dare un pizzicotto, per sincerarsi di non aver sognato questo trionfo, che porta con sé un marchio di fabbrica, la rimonta.. E’ stata una Udinese non solo bella e convincente, ma ammirevole: per attaccamento, fiducia nei suoi mezzi, temperamento e un visibile senso di appartenenza che si evidenzia pure nei nuovi arrivati. Il gruppo è ben amalgamato”.