Brussels P2 Premier Padel, tutti i top in campo: tocca anche all'azzurra Carolina Orsi

Tutte le informazioni utili del torneo che segna il ritorno in Europa del padel dei pro che stanno dominando il circuito

Con il Bruxelles Premier Padel P2, il World Padel Tour fa tappa in Europea precisamente nella capitale belga che ospita alla Gare Maritime Tour&Taxis uno degli eventi clou di questo sport con i primi due giorni già eclatanti per accoglienza e pubblico e in cui scenderanno in campo anche le prime quattro coppie del tabellone femminile.

Bruxelles e l’obiettivo di Gemma Triay

Gemma Triay – reduce dal risultato vittorioso di Doha – si è prefissata di raggiungere la vetta del ranking FIP: in coppia con Delfi Brea, la spagnola ha trionfato a Gijon, Cancun e Miami, prima di prendersi 2.000 punti che l’hanno aiutata ad aumentare il distacco sulle dirette avversarie. Paula Josemaria e Ari Sanchez tenteranno di recuperare, inseguendo il titolo a Bruxelles.

Con l’ingresso nel vivo del torneo, trasmesso da venerdì 25 a domenica 27 aprile da Sky Sport, si entra nella fase più interessante della competizione con Paula e Ari attese sul centrale da Carolina Orsi e Nuria Rodriguez, con la quale l’azzurra fa coppia da qualche tempo e con la quale ha stabilito una buona intesa nei tornei sudamericani.

Per Brea e Triay, invece, la sfida le vede contrapposte a Lucia Martinez Gomez e Lorena Rufo, in programma come secondo match della sessione pomeridiana al via alle ore 17.

Il tabellone maschile e le sue insidie

Prima e dopo Delfi e Gemma, in campo scenderanno invece le prime coppie del tabellone maschile. Fede Chingotto e Ale Galan, campioni in carica a Bruxelles, affronteranno Fran Guerrero e Jairo Bautista dopo aver battuto 7-6 6-4 Victor Ruiz e Xisco Gil.

Arturo Coello e Agustin Tapia, invece, chiuderanno la giornata contro Edu Alonso e Alex Arroyo dopo aver debuttato con il 6-2, 6-1 in 42 minuti appena contro le wild card locali Deloyer e Huysveld in una giornata osservata da uno spettatore speciale come Cristiano Ronaldo, grande appassionato di padel e imprenditore a sua volta come abbiamo avuto modo di riferire, che ha pubblicato su Instagram.

Quando e dove vedere in tv e streaming Bruxelles

Su Sky e in streaming su NOW sarà possibile seguire la fase conclusiva del torneo. Si parte venerdì 25 aprile, con i quarti di finale: dalle 10 alle 16 in diretta su Sky Sport Max e NOW con telecronaca di Giuseppe Di Giovanni, Emiliano Siciliani, Andrea Solaini e Gustavo Spector. Sabato 26 aprile, dalle 12 alle 16 e dalle 17 alle 21 su Sky Sport 254 e NOW le semifinali con telecronaca di Giuseppe Di Giovanni, Mauricio Algarra, Andrea Solaini e Gustavo Spector. Domenica 27 aprile le finali: dalle 22 quella femminile in differita su Sky Sport Max e NOW e dalle 24 quella maschile su Sky Sport Max e NOW con telecronaca di Gustavo Spector e Gianluigi Bagnulo.

Di seguito la programmazione completa:

Venerdì 25 aprile

Quarti di finale

Dalle 10 alle 16 su Sky Sport Max e NOW

Sabato 26 aprile

Semifinali

Dalle 12 alle 16 e dalle 17 alle 21 su Sky Sport 254 e NOW

Domenica 27 aprile

Finale femminile

Ore 22 su Sky Sport Max e NOW

Finale maschile

Ore 24 su Sky Sport Max e NOW