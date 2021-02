Brutto gesto Gattuso non sfugge, la condanna dei tifosi

L’abbraccio con la squadra a fine partita, le risatine per il look alla Lando Buzzanca, la gioia per aver battuto la Juventus: tutto giusto e tutto vero ma ci sono state un paio di cose nella serata magica di Gattuso che hanno infastidito anche gli stessi tifosi partenopei. Nella serata delle rivincite non è sfuggito un brutto gesto del tecnico nei confronti dell’addetto stampa del Napoli, subito dopo il fischio finale.

Gattuso rifiuta abbraccio dell’addetto stampa

Le immagini di Sky non lasciano adito a dubbi: Gattuso a fine partita si stringe ai suoi giocatori ma quando gli si avvicina l’addetto stampa del club ecco il voltafaccia: sguardo truce, saluto rifiutato in maniera plateale e chissà che non sia anche scappata qualche parolina.

I tifosi condannano Gattuso

L’episodio ha avuto vasta eco sui social: “Ho appena visto il video Gattuso-ufficio stampa! Un cafone oltre ogni limite! Fossi nella società coglierei l’occasione per una sanzionarlo con una bella multa! Vediamo come reagirebbe l’uomo vero!” oppure: “A fine anno mi aspetto che Gattuso vatt a qualcuno” e ancora: “E’ proprio pessimo come uomo, ogni volta lo dimostra….”. Sotto accusa dei tifosi anche la mezza “minaccia” in conferenza: “Sono vaccinato, le critiche? Posso andarli a prendere a uno a uno sotto casa”.

SPORTEVAI | 14-02-2021 09:37