Buenos Aires, Fognini sconfitto nella finale del doppio

13-02-2022 21:01

Si spegne in finale il sogno di Fabio Fognini di tornare a vincere un torneo dopo tre anni. Il ligure, in coppia con l’argentino Horacio Zeballos, è stato infatti sconfitto nella finale del doppio dell’Atp 250 di Buenos Aires dalla coppia formata dal messicano Santiago Gonzalez e dall’argentino Andres Molteni, che si sono imposti con il punteggio di 6-1, 6-1.

Fognini, numero 71 del ranking Atp in doppio, è alla decima finale persa in carriera in doppio, la quinta in un Atp 250, meno di un mese dopo il ko subito agli Internazionali di Sydney in coppia con Simone Bolelli contro l’australiano John Peers e lo slovacco Filip Polasek.

L’azzurro non vince un torneo dall’exploit dell’aprile 2019 a Montecarlo, unico trionfo in carriera in un Masters 1000.

OMNISPORT